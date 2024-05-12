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مصر تحذر إسرائيل مُجددًا من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع بقطاع غزة

01:43 م الأحد 12 مايو 2024

غزة

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كتب- محمد أبو بكر:

جدد مصدر رفيع المستوى، تأكيده على أن مصر حذرت إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

وأفاد المصدر، بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح.

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غزة قطاع غزة إسرائيل قناة القاهرة الإخبارية طوفان الأقصى
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