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وفد كوري يبحث التعاون مع مركز بحوث الصحراء في مجال تحلية المياه

03:03 م السبت 11 مايو 2024
  • عرض 5 صورة
    وفد كوري يبحث التعاون مع مركز بحوث الصحراء
  • عرض 5 صورة
    وفد كوري يبحث التعاون مع مركز بحوث الصحراء
  • عرض 5 صورة
    وفد كوري يبحث التعاون مع مركز بحوث الصحراء
  • عرض 5 صورة
    وفد كوري يبحث التعاون مع مركز بحوث الصحراء
  • عرض 5 صورة
    وفد كوري يبحث التعاون مع مركز بحوث الصحراء

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كتب- عمرو صالح:

زار وفد كوري يضم البروفيسور جوينج كيم، والبروفيسور هو شيول خانج، بمعهد بحوث كوريا للتقنيات الكيميائية، مقر بحوث الصحراء ومعامل مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه.

وأبدى الوفد الكوري استعداده للتعاون مع مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه في المستقبل القريب لما ينفرد به مركز التميز من إمكانات بشرية ومعدات وأجهزة متقدمة في مجالات تحلية ومعالجة المياه.

رافق الوفد أثناء الزيارة، عبد الحميد الأعصر، نائبا عن حسام شوقي مدير مركز التميز لأبحاث تحلية المياه، ورئيس مركز بحوث الصحراء، ومحمد عمر، باحث ومدير مركز المعلومات بالمركز وعضو مركز التميز.

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مركز بحوث الصحراء مجال تحلية المياه معهد بحوث كوريا وفد كوري يزور مصر
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