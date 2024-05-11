تفعيل كارت الفلاح لمزارعي سيناء بدءًا من الخميس المقبل -تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها اليوم السبت، تفعيل منظومة كارت الفلاح في محافظة شمال سيناء.

وأوضح البيان بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، في محافظة شمال سيناء اعتبارًا من الخميس الموافق 9 مايو 2024، بعد أن تم الانتهاء من ميكنة مديرية الزراعة بشمال سيناء، وعدد 6 إدارات زراعية؛ من خلال تزويدها بعدد 7 أجهزة حاسب آلي، و18 جمعية؛ من خلال تزويدها بعدد 24 جهاز تابلت، وعدد نقاط البيع الـ POSوتدريب 26 من العاملين بها على استخدام الأجهزة بالتعاون مع مسؤولي شركة "إي فاينانس".

ويصبح بذلك تفعيل المنظومة لعدد 27 محافظة، وبلغ عدد الحيازات المسجلة 5.6 مليون حيازة بنسبة 94٪ من الحيازات الدفترية، وبلغ عدد الكروت الموزعة على الحائزين 3912714 كارتًا، بمساحة 7749527 فدانًا.

جدير بالذكر أن المنظومة تسهم في توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما تعمل على توفير قاعدة بيانات مدققة تساعد في وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات. وحضر إطلاق المنظومة بعض قيادات وزارة الزراعة والمحافظة.

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