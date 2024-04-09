تحليل مخدرات وفيش| وظائف شاغرة بالسكة الحديد - التخصصات والشروط

كتب- محمد نصار:



أعلِنَت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حاجتها إلى تعيين عدد من الوظائف القيادية، وذلك عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وفقًا للإعلان الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تبحث الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مرشحين لشغل عدة وظائف قيادية في مجالات متنوعة. يبدأ تقديم الطلبات من تاريخ 31 مارس 2024، وينتهي في 30 أبريل 2024.



التخصصات المطلوبة للوظائف القيادية المعلن عنها هي:

1- رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة.

2- رئيس الإدارة المركزية للكباري.

3- رئيس الإدارة المركزية لتخطيط ومتابعة صيانة الوحدات المتحركة.

4- رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق.

5- رئيس الإدارة المركزية لشؤون المنطقة الجنوبية (البنية الأساسية).

6- مدير عام تخطيط صيانة السكة.

7- مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية (البنية الأساسية).

8- مدير عام التشغيل بمنطقة شرق الدلتا (مسافات قصيرة).

9- مدير عام خدمة العملاء.

10- مدير عام الفحص والتفتيش لوحدات الأعمال ونقل المواد الخطرة.

11- مدير عام التشغيل للبضائع بمنطقة شرق الدلتا.

12- مدير عام القوائم المالية.

13- مدير عام سكرتارية مجلس الإدارة.

14- مدير عام الخدمات للمناطق.

15- مدير عام المبيعات للمسافات القصيرة بالمنطقة الوسطى.

16- مدير عام تخطيط الصيانة الإشارات.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

1- بيان الحالة معتمدًا وموضحًا به (المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى).

2- تقارير أو بيانات كفاءة الأداء خلال السنوات السابقة.

3- الخبرة النوعية والزمنية في الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

4- الدورات التدريبية التي حضرها المتقدم مع تحديد مدتها ونوعها ومكانها.

5- العلاوات التشجيعية (إن وجدت).

6- خطابات الشكر والتقدير (إن وجدت).

7- الجزاءات (إن وجدت).

8- أي بيانات إضافية يراها المتقدم مهمة.

9- عدد 2 صور شخصية مقاس 4x2 حديثة.

10- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

11- مقترحات التطوير طبقا للنموذج المرفق وإضافته على أسطوانة مدمجة CD.

12- خطاب من الإدارة القانونية معتمدًا بعدم وجود جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

13- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر).

14- صورة بطاقة الرقم القومي.

15- صحيفة الحالة الجنائية.

16- خطاب بتحليل المخدرات من مركز السموم أو أي مستشفى حكومي.