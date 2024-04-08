شرب المياه بكمية كبيرة أثناء السحور مفيد للحامل؟.. هيئة الدواء ترد

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، حقيقة كون شرب المياه بكمية كبيرة أثناء السحور مفيد للمرأة الحامل.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن هذه المعلومة خاطئة، وينصح للمرأة الحامل الصائمة بشرب من 10 إلى 12 كوبًا من المياه "في الفترة من الإفطار حتى السحور".

وأوضحت أنه لا ينصح بالإفراط في شرب المياه للسيدات الحوامل "عند السحور"، حتى لا تتسبب لهن في التقيؤ وحدوث آلام في البطن والمعدة.

وأكدت الهيئة على ضرورة استشارة السيدات الحوامل لأطبائهن المختصين، والتأكد من قدرتهن على الصيام.