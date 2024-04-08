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BBC

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

12:12 م الإثنين 08 أبريل 2024

هيئة قضايا الدولة

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كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك "أعاده الله تعالى على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وكل عام وأنتم بخير".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

هيئة قضايا الدولة الرئيس السيسي عيد الفطر

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