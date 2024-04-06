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BBC

السيسي: قلبي حديد بالناس

07:16 م السبت 06 أبريل 2024
  • عرض 5 صورة
    الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية
  • عرض 5 صورة
    الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية
  • عرض 5 صورة
    الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية
  • عرض 5 صورة
    الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية
  • عرض 5 صورة
    الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية
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كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قلبه حديد ردًا علي هتاف سيدة حضرت حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: قلبي حديد بالناس.

وتابع الرئيس: شعب مصر العظيم في الأمس القريب عاهدتكم خلال الكلمة الدستورية على رعاية مصالح الشعب والمحافظة على سلامة أراضيه، وأعاهد الله اليوم على مواصلة السعي من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

وتوافد كوكبة من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين، للمشاركة في حفل الإفطار.

وكان في استقباله السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية السابق، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

الرئيس السيسي إفطار الأسرة المصرية رؤساء الأحزاب

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