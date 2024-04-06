كلمة الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024 (بث مباشر)

كتب_محمد فتحي:

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور حفل إفطار الأسرة المصرية 2024، بمشاركة كوكبة من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 27 رمضان، حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة عدد كبير من مختلف الفئات من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين.