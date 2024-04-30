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BBC

10 صور ترصد استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية

07:50 م الثلاثاء 30 أبريل 2024
  • عرض 10 صورة
    استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية
  • عرض 10 صورة
    استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية
  • عرض 10 صورة
    استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية
  • عرض 10 صورة
    استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية
  • عرض 10 صورة
    استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية
  • عرض 10 صورة
    استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية
  • عرض 10 صورة
    استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية
  • عرض 10 صورة
    استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية
  • عرض 10 صورة
    استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية
  • عرض 10 صورة
    استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية

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القاهرة - مصراوي:
نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة أمير دولة الكويت، وعُزف السلام الوطني للبلدين.

وكان أمير الكويت قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى القاهرة في زيارة رسمية، برفقة وفد رسمي يضم كلا من: وزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبارالمسؤولين بالديوان الأميري.

ومنح الرئيس السيسي، أمير دولة الكويت، قلادة النيل.

و"قلادة النيل" لها المقام الأول بين الأوسمة المصرية وأرفعها قدرا وأعظمها شأناً.

الرئيس السيسي أمير الكويت قصر الاتحادية مشعل الأحمد الجابر
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