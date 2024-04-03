وصول قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق تحيا مصر إلى أهل غزة

كتب- محمد عبدالناصر:

وصلت صباح اليوم، الأربعاء، قافلة صندوق تحيا مصر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، والتي تضم 94 شاحنة محملة بـ 1504 أطنان من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة، والمياه المعدنية، والمنظفات، والبطاطين، والأغطية، والخيام، وكميات كبيرة من ملابس العيد للأسر والأطفال.

وتحركت الشاحنات تباعًا من معبر رفح المصري إلى معبر رفح الفلسطيني، كما أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لترتيب دخول المساعدات حسب الأولويات والاحتياجات للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في كل البنوك، من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.