إعلان

BBC

وصول قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق تحيا مصر إلى أهل غزة

03:37 م الأربعاء 03 أبريل 2024
  • عرض 6 صورة
    صندوق تحيا مصر
  • عرض 6 صورة
    صندوق تحيا مصر
  • عرض 6 صورة
    صندوق تحيا مصر
  • عرض 6 صورة
    صندوق تحيا مصر
  • عرض 6 صورة
    صندوق تحيا مصر
  • عرض 6 صورة
    صندوق تحيا مصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

وصلت صباح اليوم، الأربعاء، قافلة صندوق تحيا مصر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، والتي تضم 94 شاحنة محملة بـ 1504 أطنان من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة، والمياه المعدنية، والمنظفات، والبطاطين، والأغطية، والخيام، وكميات كبيرة من ملابس العيد للأسر والأطفال.

وتحركت الشاحنات تباعًا من معبر رفح المصري إلى معبر رفح الفلسطيني، كما أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لترتيب دخول المساعدات حسب الأولويات والاحتياجات للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في كل البنوك، من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.

صندوق تحيا مصر غزة فلسطين المستلزمات الطبية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
للمرحلة الإعدادية.. فوز إدارتي "البساتين والساحل" في مسابقة أوائل الطلبة (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* 6 أيام.. قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر
* ما موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء التي لم يتم البت فيها؟ الحكومة تجيب
* التوقيت الصيفي 2024.. الحكومة تحسم موعد تغيير الساعة
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"