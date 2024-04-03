ممدوح شعبان: الأورمان وزعت 600 ألف كرتونة مواد غذائية

كتب- محمد سامي:

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن استمرار توزيع 600 ألف كرتونة مواد غذائية بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، وبخاصة المحافظات الحدودية التى تحظى باهتمام المسئولين عن الجمعية وتقديم المساعدات لأبناء مدن ووديان التجمعات البدوية كمطروح والوادي الجديد وأسوان وغيرها من المحافظات الحدودية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن نطاق عمل الجمعية يتضمن كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً الي أن المحافظات الحدودية تحظي باهتمام كبير من قبل الجمعية ولها نصيب الأسد من المشروعات الخيرية نظرا لبعدها عن العاصمة وتكون في أمس الحاجة لمثل هذه الخدمات، بالإضافة إلى الكم الهائل من المشروعات التنموية التي تنظمها الأورمان بقري ونجوع تلك المحافظات.

وقدم شعبان، بحسب بيان، الشكر إلى المسؤلين بالمحافظات الحدودية من المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعى لتسهيل عمل الجمعية حتى يتم تقديم أفضل الخدمات للبسطاء وغير القادرين لافتا إلى أن التكافل والتضامن من أساسيات المجتمع المصري وأن مبدأ التكافل مع التنمية هو شعار جمعية الأورمان، الأمر الذي يسهم في تضيق الفجوة بين طبقات المجتمع.

واشار إلى أن مصر دائما بخير طالما هناك رجال يؤثرون العمل بكل صدق من أجل خدمة الوطن والمواطنين، وأن الجمعية متواجدة في كل مكان لتنشر الخير في أنحاء مصر من حلايب وشلاتين وحتى طابا.