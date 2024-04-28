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مدبولي يُشارك بالإنابة عن الرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

01:34 م الأحد 28 أبريل 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التي عُقدت بعنوان (رؤية جديدة للتنمية العالمية) حضوراً مُكثفًا من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين المُشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

والتقى رئيس الوزراء على هامش حضوره الجلسة عددًا من القادة ورؤساء الحكومات ومسئولي المؤسسات الدولية ومن بينهم بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية ، وشهد اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وعمّان وضرورة تكثيف جهود التنسيق المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الوزراء الرئيس السيسي المنتدى الاقتصادي العالمي الرياض
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