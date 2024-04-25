الصحة تكشف تفاصيل 8 مشروعات طبية مهمة في شمال سيناء

كتب- أحمد جمعة:

هنأ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة المصرية؛ بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الخميس، إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتوفير أفضل الخدمات لأهالي سيناء هذه البقعة الغالية من أرض مصر، حيث شهدت سيناء انتهاء تنفيذ 35 مشروعًا، في قطاع الصحة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد عام 2014، كما يجرى العمل حاليا في تنفيذ 6 مشروعات.

وأوضح المتحدث، أن المشروعات التي تم إنجازها بمحافظة شمال سيناء، بلغت 8 مشروعات بتكلفة إجمالية 609 ملايين جنيه، بسعة 170 سريرًا، من بينها مستشفيات بئر العبد النموذجي الجديد، ونخل المركزي، وتطوير مستشفى العريش العام، ووحدة طب أسرة الجوفة.

وأضاف أنه يجرى العمل في 3 مشروعات بمحافظة شمال سيناء، وتتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، ومستشفى استقبال وطوارئ رمانة، ومستشفى استقبال وطوارئ بغداد، بطاقة استيعابية 166 سريرًا وبتكلفة إجمالية 224 مليونًا و257 ألف جنيه، ويجرى طرح مشروع مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بطاقة استيعابية 50 سريرا وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

وأشار إلى الانتهاء من 27 مشروعًا بمحافظة جنوب سيناء بقيمة مليار و117 مليونًا و172 ألف جنيه، والتي تضمنت مستشفى طابا المركزي، ومستشفى سانت كاترين المركزي، ومستشفى رأس سدر المركزي، ومركز طب أسرة زهراء الطور، وأبورديس المركزي، وتطوير المبنى الهرمي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ووحدة طب أسرة القرية البدوية بطابا، ووحدة صحة أسرة وادي تال.

وتابع: عدد المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء تتضمن 3 مشروعات، بتكلفة 2 مليار و351 مليونًا و773 ألف جنيه، بطاقة استيعابية 211 سريرًا، متضمنة مستشفى الطور الجديدة، مستشفى دهب المركزي، ومستشفى نويبع، بينما يجرى الإعداد لطرح المعمل المشترك بالطور بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون جنيه.