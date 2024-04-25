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BBC

نيويورك تايمز: رئيسة جامعة كولومبيا اعترفت بخطأ قرار استدعاء الشرطة للطلاب

10:28 ص الخميس 25 أبريل 2024

الدكتورة نعمت شفيق

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نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مصادر لم تسمها أن رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق اجتمعت بمجلس حكماء الجامعة لتبرير قرار استدعاء الشرطة للطلاب.

وقال المصادر، إن نعمت شفيق أقرت خلال الاجتماع أن استدعاءها شرطة الولاية للطلاب أدى لتفاقم المشكلة.

واستدعت نعمت وهي مصرية شرطة ولاية نيويورك لطلاب جامعة كولومبيا أثناء احتجاجاتهم لمطالبة الجامعة بوقف استثماراتها في الشركات المستفيدة من العدوان الإسرائيلي على غزة، وللتنديد بالعدوان الإسرائيلي.

ونتج عن التظاهرات اعتقال أكثر من 100 طالب وهو ما فاقم الأمور حدة بانتقال عدوى التظاهر إلى جامعات أخرى للمطالبة بالإفراج عن الطلاب ودعم القضية الفلسطينية.

نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا استدعاء الشرطة للطلاب
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