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جولة للرئيس السيسي بمدينة الألعاب الأوليمبية قبل افتتاح البطولة العسكرية للفروسية

07:39 م الأربعاء 24 أبريل 2024

الرئيس السيسي يتفقد مدينة الألعاب الأولمبية

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كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية بمدينة الألعاب الأولمبية، على هامش افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، لمقر انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق البطولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسختها الأولي، والتي تنظم خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى، بمشاركة 11 دولة عربية، هى: (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات).

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