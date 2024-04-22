شيخ قبيلة الجبالية: دعم الدولة لسيناء مكن الأهالي من الاكتفاء

كتب- محمد سامي و محمد أبو بكر:

قال شعبان جبلي، شيخ قبيلة الجبالية، إن عيد تحرير سيناء يمثل لأهالي سيناء فرحة كبيرة بعودة سيناء؛ لأن أهالي سيناء ينتموا لوطنهم.

وأضاف "جبلي"، أن أهالي سيناء يحبون دائمًا العيش في آمان وسلام، ومعظم دخل سيناء كان من السياحة، وأتمنى عودتها مجددًا، خاصة أن الأجواء مستقرة ويتم إنشاء مشروع التجلي الأعظم.

وأشار شيخ قبيلة الجبالية، إلى أن أهالي سيناء كانت داعمة دائمًا للجيش في القضاء على الإرهاب، ولا يوجد أي أرهاب حاليًا والوضع مستقر وآمن، حيث تم القضاء عليه.

وتابع: "الدولة تدعم أهالي سيناء بشكل مستمر، مثل مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين وتطوير مطار سانت كاترين، والذين سينقلون سيناء بشكل حضاري وثقافي كبير".

وأكمل "جبلي": "الدولة تواصل دعمها لسيناء من خلال إنشاء المدارس والجامعات والطرق وهو ما أعطى الاكفتاء لأهالي سيناء".

يذكر أن الشعب المصرى يحتفل كل عام في 25 أبريل بعيد تحرير سيناء، ذلك اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد صراع طويل بينها وبين إسرائيل.

وشهد استرداد الأرض معارك شرسة خلال حرب 1973، كانت نتائجها بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وانتصارا كاسحا للسياسة العسكرية المصرية.

وبذلت القوات المسحلة والشعب المصري كل وسائل النضال والكفاح المسلح لتحرير أرضها منذ عام 1967، ثم حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، ثم مباحثات كامب ديفيد عام 1978 التي أدت لتوقيع معاهدة السلام المصرية– الإسرائيلية عام 1979.