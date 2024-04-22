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استجابة للمواطنين.. الجيزة: ضبط ٤٧ مركبة توك توك - صور

03:37 م الإثنين 22 أبريل 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

تلقت محافظة الجيزة، شكاوى مواطني حي جنوب الجيزة عبر الصفحة الرسمية، من وجود مخالفات لمركبات التوك توك من سير عكس الإتجاه وإعاقة حركة المارة والمركبات بشوارع ربيع الجيزي والمنيب والمحطة.

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفق بيان المحافظة، اليوم الاثنين، بسرعة التعامل مع الشكاوي الواردة بالتعاون بين الجهات المعنية؛ لتحقيق الإنضباط بالشارع.

وبحسب بيان، شنت محافظة الجيزة حملاتها من خلال حي جنوب الجيزة وإدارة المرور بالمناطق المشار إليها.

وأسفرت الحملات، عن ضبط والتحفظ علي عدد ٤٧ مركبة توك توك علي مدار يومين؛ لإعاقتهم الحركة المرورية والسير عكس الإتجاه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بمتابعه من اللواء ذكي سلام، رئيس حي جنوب.

ضبط مركبات توكتوك الجيزة مخالفات اللواء أحمد راشد
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