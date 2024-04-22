55 ألف قطعة ملابس جديدة.. صندوق تحيا مصر يطلق دكان الفرحة في الجيزة وجامعة المنيا

كتب- محمد عبدالناصر:

واصل صندوق تحيا مصر جهوده الدؤوبة في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال مبادرات الحماية الاجتماعية، وشهدت جامعة المنيا ومحافظة الجيزة صباح اليوم، الإثنين، افتتاح معرضيْ مبادرة "دكان الفرحة" ليقدما 55 ألف قطعة ملابس جديدة للأسر والطلاب الأولى بالرعاية، وذلك خلال مدة 3 أيام تبدأ من اليوم الإثنين ويستمر حتى الأربعاء المقبل، لإدخال روح البهجة والسعادة على المواطنين من خلال معارض تسمح لرب الأسرة والطلاب المستحقين والأولى بالرعاية، اختيار ما يناسبهم بحرية تامة وبدون مقابل من المعرض.

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، معرض "دكان الفرحة" في جامعة المنيا الذي يتضمن 15 ألف قطعة من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات، لرعاية أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، حيث يتيح المعرض لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة من بين المعروضات، بحُرية تامة ودون مقابل، لمن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة.

وفي سياق متصل، افتتح معرض "دكان الفرحة" للأسر الأولى بالرعاية في محافظة الجيزة، الذي يتضمن 40 ألف قطعة من الملابس ومجموعة من الأحذية والإكسسوارات وأواني للطهي والمفروشات، فضلًا عن ألعاب الأطفال، ويستهدف 4000 أسرة حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار ١٥ قطعة متنوعة، بالتعاون مع جمعية البر والتقوى الخيرية، حيث يستهدف المعرض الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عقب إجراء بحث اجتماعي في عدة مراكز منها الصف وأطفيح وديسة، لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستحقة، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الجدير بالذكر، أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، والسويس فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأوْلى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم.