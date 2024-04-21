إعلان

BBC

حار نهاراً.. الأرصاد تُعلن طقس الاثنين ودرجات الحرارة

07:39 م الأحد 21 أبريل 2024
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار.
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية والشرقية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا، وجود نشاط للرياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والغربية، وتكون سرعة الرياح من 30 إلى 38 كم في الساعة.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل غدا على القاهرة 33 درجة والوجه البحرى ومدن القناة 33 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء 25 درجة.

437974902_819228036902432_9179951664378147207_n

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس حار السواحل الشمالية القاهرة الكبرى الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* المالية ترفض بيع أذون الخزانة للمرة الثانية
* موجة حارة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن الموعد والتفاصيل
* انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة في أقل من 24 ساعة.. تعرف عليها