مايا مرسي تشكر أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان لمجهوداتهم لتمكين المرأة



كتبت- نور العمروسي:

اجتمعت الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم خلال زيارتها لمحافظة أسوان بعضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة بحضور الدكتورة هدى مصطفي مقررة الفرع.

فى بداية اللقاء أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتواجدها اليوم بمحافظة اسوان، متوجهة بالشكر لأعضاء وعضوات فرع المجلس بأسوان على مجهوداتهم خلال الفترة السابقة للوصول إلي السيدات بقرى ونجوع المحافظة على الأرض من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التى تمت والعمل على تقديم الدعم والمساندة إلى جانب التوعية والتدريب لأكبر عدد من السيدات فى أسوان وتمكينهن اقتصاديا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التعاون قائم و مستمر بين المجلس وجميع مؤسسات الدولة للنهوض بملف المرأة فى ظل وجود إرادة سياسية داعمة ومؤمنة بها تذلل جميع العقبات التى تعترضها.

وقامت الدكتورة هدي مصطفي عبد الوهاب مقررة الفرع بالترحيب بالدكتورة مايا مرسي في محافظة أسوان والفرع مستعرضة أنشطة وجهود الفرع خلال الفترة الماضية وخطته المستقبلية على الأرض لتمكين المرأة فى أسوان مشيدة بالدعم الدائم من جانب محافظ أسوان ودوره في تذليل كافة العقبات التى تواجههم ومساندتهم لتمكين المرأة في جميع المجالات.