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خالد عباس: الدولة المصرية ستدار بالكامل من العاصمة الإدارية قريبًا

08:46 م السبت 20 أبريل 2024

العاصمة الإدارية

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كتب- حسن مرسي:
قال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن مجلس النواب سيعقد أول جلسة عامة له غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الدولة المصرية ستدار بالكامل من العاصمة الإدارية قريبا.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أشار عباس، إلى أن العاصمة الإدارية تستقبل يوميا 50 ألف موظف، حيث إن أغلب الوزارات انتقلت للعاصمة الإدارية، وقريبا جدا ستنتقل مؤسسة الرئاسة ومجلس الشيوخ للعمل من العاصمة الإدارية.

ولفت إلى أنه تم تخصيص وحدات سكنية لعدد من كبار المسئولين والوزراء وجاري تسليمهم الوحدات لتركيب العدادات، موضحا أنه تم تركيب نحو 6 آلاف عداد كهرباء، متوقعا أنه بنهاية الجاري سيصل عدد العائلات المقيمة بالعاصمة الإدارية إلى 10 آلاف أسرة.

وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية قاربت على الانتهاء وجاري التخطيط للمرحلة الثانية، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة لا تتبع وزارة الإسكان.

العاصمة الإدارية خالد عباس إدارة الدولة
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