وزارة الري تستضيف مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني

كتب- عمرو صالح:

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل، حول زيارة مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا لوزارة الموارد المائية والرى المصرية.

وقال وزير الري، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين مصر وتنزانيا، حيث استقبلت الوزارة ممثلة في قطاع شئون مياه النيل، اللواء مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق له والذي يضم 23 دارسًا بكلية الدفاع الوطني التنزانية من دول (تنزانيا - ناميبيا – بوروندي – نيجيريا – زامبيا - زيمبابوي) والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وكان في استقبالهم الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل.

وتم خلال الزيارة عرض الموقف المائي المصري ومجهودات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة المياه لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية في مصر، حيث عرض قطاع التخطيط بالوزارة استراتيجية الوزارة ومحاور الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050.

كما استعرض قطاع شئون مياه النيل، أنشطة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل مثل أنشطة مقاومة الحشائش المائية، وإنشاء محطات مياه الشرب الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دول حوض النيل، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والاستخدامات المنزلية ورعاية الثروة الحيوانية، والدعم الفني في مختلف مجالات الموارد المائية والري.

وتم كذلك استعراض أنشطة التعاون مع جمهورية تنزانيا والتي تم من خلال إنشاء 60 بئرًا جوفيًا في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة.

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