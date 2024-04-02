بدء التقدم المسابقة عمال مساجد 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التقدم لمسابقة عمال المساجد لعام 2024 لصالح وزارة الأوقاف، ولمدة أسبوعين، عبر الرابط التالي:
وجاءت شروط التقدمم على النحو التالي:
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام
مؤهل أقل من المتوسط"إعدادية عامة أو أزهرية".
- الأوراق المطلوبة:
- الصورة الشخصية
- الرقم القومي وجه أول سارية
- الرقم القومي وجه ثاني سارية
- شهادة المؤهل الدراسي
- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)
- الموقف من الخدمة العسكرية.
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة
- إيصال الإيداع البنكي "إيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علماً بأن يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).
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