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BBC

السيسي يوجه التحية إلى المصريين على تجديد الثقة فيه لفترة رئاسية جديدة

12:01 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد عبدالناصر:
أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، وذلك في مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة .

وعقب انتهائه من حلف اليمن الدستورية، ألقى الرئيس كلمة بدأها بالآية القرآنية، «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

ووجه الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي التحية إلى شعب مصر، صاحب الكلمة والقرار، رمز الصمود، واليت نقلتها «إكسترا نيوز» قائلا: «خالص التحية والتقدير على تجديد الثقة لتحمل مسؤولية قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة».

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