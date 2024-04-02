وزير الأوقاف مهنئا الرئيس بالولاية الجديدة: سدد الله على طريق الخير خطاه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توليه ولاية رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان، دعا وزير الأوقاف الله (عز وجل) أن يوفق الرئيس السيسي لما يحبه ويرضاه وما فيه صالح وخير البلاد والعباد، وأن يسدد على طريق الخير خطاه، وأن يجعل ولايته هذه ولاية خير ويمن وبركة على مصر وأهلها أجمعين.

وتابع وزير الأوقاف:"يشرفني أن أهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام ٢٠٢٤م بعنوان "بطل السلام"، متمنيًا له المزيد من التوفيق في خدمة ديننا ووطننا العزيز وقضايا السلام الإنساني والعالمي.

ويؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليمين الدستورية وفق الدستور والقانون، وذلك بمثابة إعلان رسمي لبدء فترة رئاسية جديدة.