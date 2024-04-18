رئيس الوزراء: مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار في غزة

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت لقاءات مكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي دارت في معظمها حول تطورات الأوضاع الحالية على الساحة الإقليمية، لا سيما الأزمة في قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى استقبال الرئيس، الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، عاهل مملكة البحرين، لافتا إلى أن اللقاء شهد مناقشة تلك التطورات الإقليمية، وتصورات التعامل معها في إطار الاتفاق على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما نوه رئيس الوزراء إلى استقبال رئيس الجمهورية، لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، حيث ناقشا أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لا سيما في أوكرانيا وأفغانستان، فضلًا عن استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية، ومؤسساتها المختلفة، تبذل جهودا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، وهناك تنسيقات تتم على مدار اليوم مع مختلف الأطراف.وانتقل رئيس مجلس الوزراء إلى الشأن المحلي، مؤكدا الحرص الشديد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، في ضوء القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا مع الجهات المعنية لخفض الأسعار واستدامة توافر السلع في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أنه سبق تشكيل لجنة تضم وزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف، كما أنه تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة، برئاسة المحافظ؛ لمتابعة توافر السلع في الأسواق.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على اهتمامه بعقد اجتماع أسبوعي؛ بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقاً مع ما اتخذته الحكومة مؤخرًا من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين، من خلال تذليل مختلف المعوقات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، بالرغم من أية تحديات، وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع مؤخرًا بحضور رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية؛ لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وسُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.