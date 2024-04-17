وزير النقل والسفير المجري يبحثان مستجدات تصنيع وتوريد 1350 عربة سكة حديد -تفاصيل

كتب- أ ش أ:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط عقد توريد عربات الصفقة مع المجر التي تتضمن توريد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والالتزام بالجدول الزمني المخطط لتوريد باقي العربات، يمثل أهمية كبيرة؛ نظرًا لأهمية الصفقة التي أسهمت في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل السفيرَ المجري بالقاهرة أندراش كوفاكش، ورئيس شركة "جانز مافاج" المجرية شابا تورو، اليوم الأربعاء؛ لبحث جدول تصنيع توريد عربات الصفقة التي تتضمن توريد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

واستعرض اللقاء، حسب بيان وزارة النقل، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات الخاصة بتصنيع وعربات الصفقة، حيث بلغ عدد العربات التي وصلت حتى الآن 914 عربة سكة حديد جديدة، وكذلك الجدول الزمني الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة؛ التي تتكون من 1350 عربة (500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية، و460 عربة درجة ثالثة مكيفة، و105 عربات أولى مكيفة، و210 عربات ثانية مكيفة، و35 بوفيه ثانية مكيفة، و40 بوفيه ثالثة مكيفة).

وقال الوزير إن العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.