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BBC

بمشاركة ١٥٠٠ لاعب .. انطلاق بطولة الجمهورية للاسكواش في مدينتي

05:26 م الثلاثاء 16 أبريل 2024
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تنطلق غدا فعاليات بطولة الجمهورية الختامية للاسكواش في نادي مدينتي الرياضي بمشاركة نحو ١٥٠٠ لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية .

وتقام فعاليات بطولة الجمهورية للاسكواش في الفترة من ١٧ ابريل إلى ٢٤ ابريل ، ويشارك فيها المصنفون العشرة الاوائل من السيدات والرجال للمنافسة على اللقب .

ويستضيف نادي مدينتي الرياضي بطولة الجمهورية للاسكواش ، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم يضم 11 ملعباً، مقسمة إلى 10 ملاعب فرعية وملعب زجاجي رئيسي يسع لنحو 500 مشجعاً ،ما يجعله مؤهلاً لاستضافة البطولات المحلية والدولية ، كان آخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات ٢٠٢٢

نادي مدينتي مدينتي بطولة الجمهورية للاسكواش بطولة الاسكواش

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