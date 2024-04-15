رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة مناقشات التأمين الصحي للجنة المختصة

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.

قال عبدالرازق: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 11 من صباح الثلاثاء. قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس والتي ناقشت طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، إن المنظومة الصحية تحتاج إلى الكثير والكثير.

وأضاف أن الصرف على هذه المنظومة له مردود إيجابي جدا وهي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية وطنية خالصة.