الجيزة: منع 52 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية في المهد - صور

كتب-محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ملاحقة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ورصدها على مدار الساعة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار التكليفات الصادرة من الدولة في ذلك الصدد.

وأضاف محافظ الجيزة، بحسب بيان المحافظة، اليوم الإثنين، أن جهود الرصد والمتابعة أسفرت عن منع ٥٢ مخالفة وتعدي في المهد علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء، خلال إجازة العيد بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأوضح "راشد"، أن المخالفات تنوعت ما بين منشآت بالبلوك الأبيض، وأسوار وغرف وشدات خشبية، وأعمال تعلية وأعمدة خرسانية وحوائط وأساسات وحظائر وشون، وتم إزالة حالات المخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها.

وأشار المحافظ، عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء جميع أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الفطر، إلى أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد، وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، لافتاً إلى أنه تم شن حملات مستمرة على المواقف؛ للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

وقال "راشد" إنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية برفع درجة الاستعداد القصوي خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك؛ للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الأسواق؛ للتأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة، والمرور على الأحياء والمراكز والمدن؛ للتأكد من انتظام تواجد الإدارات الميدانية.

وتابع: تم المرور على المستشفيات؛ للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والمستلزمات العلاجية والأدوية وانتظام الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين علي الوجه الأكمل، خلال أجازة عيد الفطر المبارك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل.

وأكمل "راشد"، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز برفع جميع مظاهر الإهمال المتمثلة في الأسواق العشوائية والإشغالات والتعديات التي كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود في تطبيق الخطة التي تم وضعها للعمل خلال أيام العيد لراحة وسلامة المواطنين من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة.