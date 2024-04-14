التنمية المحلية: رصد 500 حالة بناء مخالف وتعديات خلال إجازة عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات ووحدة المخلفات الصلبة والقطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الأوضاع في المحافظات للتيسير على المواطنين والعمل على راحتهم للاستماع مع أسرهم بالعيد، بالإضافة إلى جهود رفع المخلفات البلدية الصلبة خلال أيام عيد الفطر المبارك وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأوضح اللواء هشام آمنة، في بيان الأحد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة مستمرة من المحافظين رصدت عبر منظومة التغيرات المكانية وشكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك حوالي 500 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالًا لإجازة العيد الرسمية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم التصدي لتلك المحاولات وإزالتها في المهد ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة وتحرير محاضر بالمخالفات ضد المخالفين وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود جميع العاملين بغرف العمليات بالوزارة والمحافظات والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية لجهودهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتصدي لأي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والتعامل الفوري معها.

كما أشاد اللواء هشام آمنة، بجهود العاملين بالإدارة المحلية وبصفة خاصة القطاعات الخدمية على الجهود التي بذلوها خلال جميع أيام عيد الفطر المبارك والعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم للاستمتاع بإجازة العيد.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية و أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الملف وتوجيهاته المستمرة للوزارات المعنية بالحكومة بالإضافة إلى تكليفات رئيس الوزراء للمحافظين ببذل كل الجهد اللازم للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أملاكها وأراضيها.

ووجه اللواء هشام آمنة، باستمرار المتابعة الدائمة للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.