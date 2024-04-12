تحذير من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت غانم، في تصريحات تلفزيونية، إن حالة الطقس تشهد تحسنا في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، حيث يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت غانم أن درجة الحرارة تصل على القاهرة لـ 28 درجة، لافتة إلى أن الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافئ على السواحل الشمالية، وحار على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا وخاصة في الساعات المتأخرة ليلًا والأولى من الصباح الباكر.

وتابعت: حالة الطقس خلال فترة الليل تكون باردة حيث تتراجع درجات الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وحذرت غانم من فارق الحرارة الكبيرة بين الليل والنهار والذي يصل لـ10 درجات، كما حذرت من الانخداع بالطقس الدافئ خلال فترة النهار وتخفيف الملابس.

وأكدت أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تتواجد في الصباح الباكر والتي تكون كثيفة على بعض المناطق القريبة المسطحات المائية والمناطق الزراعية.