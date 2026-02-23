طالب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بـ مجلس النواب المصري، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بضرورة إيجاد حل سريع وفوري خلال 48 ساعة لمعالجة نقص الأدوية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المرضى تقدموا بشكاوى خلال الفترة الأخيرة بسبب نقص بعض الأدوية، مؤكدًا أن المريض المزمن يستحق كل الدعم والرعاية الطبية اللازمة.

وشدد رئيس اللجنة على أن أزمة نقص الأدوية لم تعد أمرًا يمكن تأجيله، مطالبًا بالتدخل الفوري لضمان حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية دون أي عوائق، ومؤكدًا أن اللجنة ستتابع الإجراءات بشكل مباشر لضمان التنفيذ العاجل.