أبرز الظواهر الجوية في طقس ثاني أيام العيد.. "الأرصاد" تحذر من الشبورة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر المسيطرة على حالة الطقس غدًا الخميس ثاني أيام العيد 11 أبريل 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب "الأرصاد"، فإن طقس غدًا الخميس ثاني أيام العيد، يشهد، شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، ه يسود حالة الطقس غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت، إلى أن طقس ثاني أيام العيد، يميل إلى البرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.