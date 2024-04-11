إعلان

BBC

أبرز الظواهر الجوية في طقس ثاني أيام العيد.. "الأرصاد" تحذر من الشبورة

03:00 ص الخميس 11 أبريل 2024
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر المسيطرة على حالة الطقس غدًا الخميس ثاني أيام العيد 11 أبريل 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب "الأرصاد"، فإن طقس غدًا الخميس ثاني أيام العيد، يشهد، شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

صورة 1

وأوضحت "الهيئة"، ه يسود حالة الطقس غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت، إلى أن طقس ثاني أيام العيد، يميل إلى البرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

اقرأ أيضًا:

زيادة الحد للأجور للقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال للموظفين

القطاع الأول لـ"محور 26 يوليو".. مصدر يكشف موعد افتتاح كوبري البراجيل – صور

10 صور.. الجيزة: إنشاء محور مروري مؤدي للدائري أعلى ترعة المريوطية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية حالة الطقس

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

بأسماء الدول.. موعد عيد الفطر يفرق المسلمين بين أمس واليوم والغد
الطقس غدا الخميس ثاني أيام عيد الفطر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية صباحًا
"الله يسهل عليهم".. فيديو يوثق لحظة استقبال "هنية" نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده