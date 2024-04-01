بعد تحرير سعر الصرف.. هل انخفضت أسعار الفنادق في مصر؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار الفنادق خلال الفترة السابقة لم تشهد انخفاضًا أو ارتفاعًا في الأسعار بالنسبة للسائح الأجنبي، بعد تحرير سعر صرف جنيه.

وأضاف "صادق"، لمصراوي، أن أسعار الفنادق بالنسبة للسائح المصري ارتفعت بعد تحرير سعر الصرف؛ وذلك لأن الفنادق تقوم بالتسعير بناءًا على الدولار.

وأوضح عضو غرفة الشركات السياحية، أن الفترة الحالية في مصر تشهد رواجًا سياحيًا كبيرًا، وانتعاشة للسياحة المصرية.

وأشار إلى أن نسبة إشغال الفنادق خلال الوقت الراهن تصل إلى 90 %، لافتًا إلى أن الشركات والفنادق وغرفة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لم تترك مؤتمرًا سياحيًا أو بورصة إلا وحضرته.

من جانبه، قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن أسعار الفنادق لم تختلف بالنسبة للسائح الأجنبي بعد تحرير سعر الصرف "التعويم".

وأوضح "كارم"، لمصراوي، أن أسعار الفنادق ارتفعت بالنسبة للمصريين بعد تحرير سعر الصرف، وذلك سيؤثر بشكل كبير على المواطنين.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن أسعار الفنادق شهدت ارتفاعًا كبيرًا، وبدلًا من أن المواطن كان يأخذ أسرته لقضاء العطلة في غرفة "دبل" بـ3000 جنيهًا، واليوم لأخذ نفس الغرفة سيصل سعرها لـ 9000 جنيهًا.

وتابع: أسعار الغرف في الفنادق حاليًا، كالآتي:

الغرفة السينجل: تتراوح أسعارها من 3 لـ4.5 4 آلاف جنيه "فندق خمس نجوم".

الغرفة الدبل: تتراوح أسعارها من 3 إلى 4 آلاف جنيه.

الغرفة التريبل تترواح أسعارها من 3000 لـ3.5 آلاف جنيه.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض، وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وقرر البنك المركزي المصري اليوم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

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