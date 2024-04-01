محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس في صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد السيدة زينب

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 26 رمضان 1445 هـ الموافق 5 أبريل 2024م ، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها),

وبحسب بيان، الاثنين، توجهت وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها يتوجهون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تفضله بهذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.