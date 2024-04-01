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BBC

برلماني يطالب بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع تزامنا مع عيد الفطر

02:08 م الإثنين 01 أبريل 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية جهود الدولة للإسراع في الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، لما له من تأثير إيجابي في توفير السلع وضبط أسعارها.

وطالب "زين الدين"، في بيان اليوم، بضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والمستوردين من أجل حل الإشكاليات الخاصة بالإفراج الجمركي، بما يساهم زيادة عرض السلع في الأسواق.

وقال زين الدين: زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المختلفة يعزز من زيادة حجم المعروض من السلع، بما يساهم في خفض الأسعار بصورة حقيقية.

وأوضح عضو مجلس النواب: لكي تتكامل المنظومة ويتحقق الهدف، لا بد من تفعيل حقيقي للرقابة على الأسواق، ويجب على كل الأجهزة القيام بدورها على النحو الأمثل، وتطبيق القانون لردع المخالفين والمتلاعبين في الأسعار.

وأشار إلى أنه مع دخول عيد الفطر المبارك، لا بد أن يكون هناك تعاملا مختلفا لمنع التلاعب في الأسعار من ناحية، ولمواجهة السلع غير المطابقة للمواصفات من جهة أخرى، موضحا أن البعض يلجأ للغش وتقليل الجودة مستغلا زيادة الطلب.

مجلس النواب محمد عبد الله زين الدين عيد الفطر حزب مستقبل وطن

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