الجيزة: عودة المياه تدريجيًا إلى عدد من مناطق فيصل

كتب- محمد أبو بكر:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال انتهاء ربط خط المياه الجديد قطر 200 مم من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة .

وبحسب بيان، صادر عن محافظة الجيزة، اليوم السبت، أوضح "راشد"، أن الأعمال تساهم في تحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص، وكفر طهرمس، وعدد من الشوارع الحيوية بمنطقة فيصل، في إطار جهود استقبال شهر رمضان المبارك، وضمان عدم تأثر الخدمة خلال الشهر الفضيل؛ للتسهيل علي المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق: "عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، والصفا والمروة، والطوابق".



ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه؛ لحين الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.