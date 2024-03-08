محافظ الجيزة يفتتح مسجد الدكتور مصطفى محمود الجديد بـ6 أكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مسجد الدكتور مصطفى محمود الجديد بالمجمع الطبي للراحل بمدينة السادس من أكتوبر، ورافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

خلال افتتاح المسجد، هنأ "راشد"، مواطني محافظة الجيزة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا علي ضرورة التراحم والتكافل وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمجتمع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن العالم الراحل الدكتور مصطفى محمود، له الكثير من الإنجازات التى مازال يلمسها الكثيرون فى الخدمات الاجتماعية والتنموية، وجاءت جمعية مصطفى محمود والتي تعد واحدة من أهم الجمعيات التي عملت فى المجال الخيرى منذ أكثر من ٤٠ عامًا وحرصت على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين؛ لتكون باب من أبواب الأعمال الخيرية المستمرة في عطائها بعد وفاته.

وأوضح "راشد"، أنه تم تجهيز المسجد علي أعلي مستوي؛ لاستقبال المصليين، بدءًا من شهر رمضان المبارك.

وأعرب المحافظ، عن سعادته البالغة؛ لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح المسجد مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل وهو بيت من بيوت الله تعالى.

وأشاد، بالدور الوطني لجمعية الدكتور مصطفى محمود والتي تشارك فى المبادرات القومية، مثل مشروع سكن كريم وتعمير المساجد وصرف منح مادية وإطلاق القوافل الطبية ومساعدات المواد الغذائية للأسر الأولي بالرعاية، مؤكدًا أنها أولويات هامة تمس حياة المواطنين.

وتحدث محافظ الجيزة، عن حرص الدولة على بناء المساجد وتشييد ودعم دور العبادة؛ للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وتابع "راشد": الدولة المصرية شهدت طفرة هائلة في إنشاء المساجد، فضلًا عن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل، مما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة في البناء والتشييد وعمارة المساجد ونشر صحيح الدين.

وعقب الافتتاح، أدى محافظ الجيزة، ويرافقه محافظ الوادي الجديد ومرافقيه، صلاة الجمعة داخل المسجد.

من جانبه، أشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن جمعية الدكتور مصطفى محمود تعد من الجمعيات الرائدة في العمل الأهلي والمجتمعي، لافتًاانه منذ أيام تم تنظيم قافلة طبية كبيرة بالتعاون مع الجمعية.

وكرمت جمعية الدكتور مصطفى محمود، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف، وعددًا من المشاركين والمساهمين والاستشاريين العاملين علي إقامة المجمع الطبي للراحل مصطفى محمود.