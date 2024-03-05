بأسعار مخفضة.. افتتاح سادس معارض لـ"أهلا رمضان" في إمبابة (صور)

كتب- محمد فتحي:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض "أهلًا رمضان" بشارع المطار في إمبابة، لعرض المنتجات والسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أكد محافظ الجيزة، بحسب بيان، أن المعرض هو سادس المعارض التي يتم افتتاحها لخدمة مواطني المحافظة لتلبية كافة احتياجاتهم ضمن خطة المحافظة لتغطية كافة قطاعات المحافظة من خلال إقامة أكبر عدد ممكن من المعارض، والتي شملت أحياء ومراكز العمرانية والطالبية والحوامدية والبدرشين والدقي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن معرض أهلا رمضان في إمبابة مقام على مساحة ٦٥٠ م، ويضم ٤٥ عارض لعرض السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين ١٥ % إلى ٢٥ %.

وِأشار بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من: "الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات" بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

عقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة باكيات العارضين، مشددا على جميع المسئولين المعنيين بأجهزة المحافظة بالمرور الدوري للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة بشكل دائم في إطار جهود الدولة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين لافتا ان السلع المطروحة داخل المعارض روعي ان تكون بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد على مدير مديرية التموين بضرورة متابعة التزام البدالين التموينيين بصرف الحصص التموينية المقررة على البطاقات التموينية للمواطنين التي تتعدى ٢ مليون بطاقة بنطاق المحافظة في ضوء حرص الدولة علي ضخ السلع بصورة منتظمة لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

كما شدد على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتي الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض و المنافذ السلعية التي يتم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين مع التأكيد علي تخفيض الأسعار والالتزام بها.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق ذات الكثافة العالية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة المناطق الأكثر احتياجا مع مراعاة عوامل الأمان واشتراطات الحماية المدنية بما لا يعيق الحركة المرورية.