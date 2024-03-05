إقبال ملحوظ.. وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية

كتب-محمد أبو بكر:

افتتح، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، وتُشارك بها الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وحضر الافتتاح السفير خالد جلال، سفير مصر في برلين، وعمرو القاضي الرئيس، التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد فرج، المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

ومن جانبه، أشار عيسى، إلى أن بورصة برلين السياحية ITB تعد من أكبر وأهم البورصات السياحية الدولية المهنية المتخصصة والتجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويُشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالمياً.

وأوضح وزير السياحة، أنه سيتم خلال المشاركة في فعاليات هذه البورصة عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية والمهنية الهامة مع ممثلي شركات السياحة ومنظمي الرحلات وشركات، الطيران والاتحادات السياحية مما يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل أكبر وفعال مع شركاء المهنة في صناعة السياحة والسفر في ألمانيا وحول العالم، مشيراً إلى أهمية السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الأوروبية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

وعقب افتتاحه للجناح المصري المُشارك، قام أحمد عيسى، بجولة داخل الجناح، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة، حيث أكد لهم على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص للنهوض بصناعة السياحة في مصر ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال أيام البورصة.

وحرص على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم؛ لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الألماني بصفة خاصة.

ومن جانبهم، قدم العارضين الشكر لوزارة السياحة والآثار على جهودها في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب واقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

جدير بالذكر أن بورصة برلين السياحية ITB تعد أحد أهم المعارض السياحية الدولية منذ دورتها الأولى عام 1966 وعلى مدار 50 عام، وتحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على وضعها على أولوية الأجندة الخاصة بالأحداث والفعاليات السياحية الدولية التي تشارك بها سنوياً.

ويشارك بهذه البورصة 181 دولة حول العالم والتي تتنافس فيما بينها لإبراز منتجاتها السياحية وما تملكه من مقومات مميزة، ويتجاوز عدد العارضين بها 10 الاف عارض من الدول المختلفة، ويصل عدد زوار المعرض الى أكثر من 170000 زائر منهم 110 ألف زائر مهني وأكثر من 1000 مشترى (Top Buyers)، إلى جانب الحضور الإعلامي لأكثر من 5 آلاف صحفي من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.