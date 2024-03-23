بعد التخفيض للمرة الثانية.. ننشر أسعار منتجات شركة عبور لاند

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركه عبور لاند للصناعات الغذائية، تخفيض أسعارها نتيجه انخفاض سعر الصرف وأيضا قدرة البنوك على تدبير احتياجات الشركة من العملات الأجنبية المطلوبة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وجاءت الأسعار الجديدة للشركة كالتالي:

- الجبن تتراباك ١كجم قيمة الانخفاض (50 جنيها للشرنك) بمعدل انخفاض 4 جنيهات للكيلو.

- الجبن تتراباك ٥٠٠ جم قيمة الانخفاض (24 جنيها للشرنك) بمعدل انخفاض 2 جنيه للعلبة.

- الجبن تتراباك ٢٥٠ جم قيمة الانخفاض (30 جنيها للشرنك).

- الجبن تتراباك ١٢٥ جم قيمة الانخفاض (20 جنيها للشرنك).

- حليب عبور لاند 1 لتر قيمه الانخفاض (10 جنيهاة للكرتونة).

- حليب عبور لاند 500 مللى قيمه الانخفاض (25 جنيها للكرتونة).

وقال المهندس محمد حامد، رئيس مجلس إدارة الشركة لمصراوي، إن التخفيض هو الثاني منذ بداية شهر مارس، على أن يشمل التخفيض منتجات الجبن والألبان أيضا.

وتبيع الشركة كرتونة اللبن عبوة نصف كيلو، بـ395 جنيها، بما يعني أن سعر العلبة 16.5 جنيه جملة، على أن تباع في محلات البقالة والسوبر ماركت بـ18 جنيها.

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