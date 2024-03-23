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BBC

إجراء جديد من الصحة بشأن المقبلين على الزواج

10:45 ص السبت 23 مارس 2024

الدكتور حسام عبد الغفار

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مد العمل بالفترة المسائية لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار "100 مليون صحة" وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 حتى 10.30 مساءً.

ونوه "عبد الغفار" مجددًا بضرورة إجراء التحاليل قبل إتمام إجراءات الزواج، بمدة لا تقل عن 14 يومًا، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر - انستجرام - يوتيوب - لينكدإن).

الدكتور حسام عبد الغفار فحص المقبلين على الزواج 100 مليون صحة التحاليل قبل إتمام إجراءات الزواج

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