أجواء متقلبة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": أمطار على هذه المناطق وانخفاض بالحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ 6 أيام المقبلة، من السبت 23 إلى الخميس 28 مارس.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع خلال الفترة من اليوم السبت إلى الاثنين 25 مارس انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء إضافة إلى طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، ويسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أكدت أنه من يوم الثلاثاء إلى الخميس 28 مارس هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.