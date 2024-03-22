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علي جمعة: قيام الليل كان فرضا على النبي وعلينا بركة

02:37 م الجمعة 22 مارس 2024

الدكتور علي جمعة

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كتب-محمد قادوس:

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول ليه صلاة قيام الليل مهمة؟ .

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الجمعة: "صلاة قيام الله هى فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا )، لكن ربنا خفف عننا وخلاها بركة واستجابة لىدعاء وشعور بالامن والراحة".

وتابع: "مرة واحد من مشايخنا اسمه محمد راشد، حد سأله وقاله ايه الحاجة اللى بينك وبين ربنا ومحدش يعرف عنها حاجة، فرد عليه بصلى ركعتين فى الليل من ٤٠ سنة ومحدش يعرف عنها حاجة حتى مراتى، وهم سبب هدوئ واستقرارى النفسي".

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الدكتور علي جمعة قيام الليل برنامج نور الدين

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