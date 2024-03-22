أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ 6 أيام المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس الجمعة مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء إضافة إلى طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، ويسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء مضيفا أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 22 درجة والصغرى 13 درجة.

بخصوص طقس السبت 23 مارس 2024



أفاد البيان بأنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد إضافة إلى توقعات بفرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا)، على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس المتوقعة الأحد 24 مارس 2024



أوضحت الهيئة أن من المتوقع أن تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30%:40% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء والصحراء الغربية على فترات متقطعة مضيفا إلى أنه من المتوقع أيضا أن تشهد حالة الطقس نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحول حالة الطقس المتوقعة الإثنين 25 مارس حتى الأربعاء 27 مارس



قالت الهيئة أنه من المتوقع أن يشهد طقس الإثنين نشاط لحركة الرياح على مناطق جنوب سيناء خلال فترات متقطعة إضافة إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس الثلاثاء والأربعاء نشاط لحركة الرياح بمناطق غرب البلاد وعلى فترات متقطعة.

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