الدنمارك ترفض عرض ترامب لإرسال سفينة مستشفى إلى جرينلاند

كتب : مصراوي

06:04 م 22/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رفضت الدنمارك عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال سفينة مستشفى إلى جزيرة جرينلاند، مؤكدة أن السكان يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بالفعل.

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند، اليوم الأحد: "يتلقى سكان جرينلاند الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، يحصلون عليها إما في جرينلاند، أو إذا احتاجوا إلى علاج متخصص، فيتلقونه في الدنمارك".

وأضاف بولسن في تصريحات للتلفزيون الدنماركي، "لا يوجد ما يشير إلى الحاجة إلى مبادرة صحية خاصة في جرينلاند".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن قبل يوم عن نيته إرسال سفينة مستشفى إلى الإقليم، الذي لطالما أبدى اهتمامًا به، في خطوة اعتبرت محاولة لتعزيز النفوذ الأميركي في المنطقة.

