ستُعم الفوضى.. "الأرصاد" عن طقس 2050: أشد الموجات حرارة وجفاف شديد

تقلبات الربيع بدأت.. تغير جديد في الطقس في هذا التوقيت

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس عام 2050، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب فيديو لها عبر "فيسبوك"، اليوم الخميس: سيخرج الطقس عن السيطرة، وستعم الفوضى في كل مكان من الشمال للجنوب.

وأضافت "الهيئة"، أن موجات الحر ستؤثر على 94 % من الأطفال، وسيكون اللعب في الهواء الطلق حلمًا مستحيلًا، مع جفاف شديد وتأثر محصول القمح؛ مما سيؤدي إلى ندرة الخبز.

وأوضحت، أن هذه الكوارث البيئية التي يتنبأ بها العلماء ستكلف 6 تريليونات دولار عالميًا؛ نتيجة وجود طبقة من التلوث احتجزت حرارة الغلاف الجوي مما سيؤدي إلى درجة حرارة هي الأعلى في العالم.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أنه لتجنب كل هذه التغيرات المناخية، يجب استخدام الطاقة النظيفة التي يمكنها الحماية من تغيرات المناخ وتوفير الكثير من فرص العمل.

وتابعت "الهيئة"، أنه يمكن استخدام أنظمة الضغط الجوي المرتفع؛ لحماية الأطفال من مخاطر الطقس.