مادية وعينية.. تفاصيل جديدة بشأن تعويضات حريق ستوديو الأهرام

البابا تواضروس عن حادث الرهبان: نشكر كل من ساهم في تضميد الجراح

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، أنه تم صرف التعويضات التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمتضررين من حريق ستوديو الأهرام، بقيمة 15 ألف جنيه، يوم الحادثة، عبر لجنة ثلاثية تم تشكيلها من رئيس حي العمرانية ومديرة التضامن بالمحافظة ومدير المحافظة.

ونوه، في تصريحات لـ "مصراوي"، أن بعض المواطنين زاروا اللجنة المشكلة في اليوم الأول وأبلغوا عن حجم التلفيات التي لحقت بمنازلهم بشكل كامل؛ حيث تم تسجيلها وحصرها، في حين لم يحضر آخرون من الأساس.

وأضاف أن بعض المواطنين لم يكونوا مقيمين في الشقق الخاصة بهم في ذلك الوقت، بينما كان آخرون يمتلكون بدلاً من الشقة "اثنين وثلاثة"؛ مما قد يكون سببًا في عدم حضور بعضهم إلى اللجنة المعنية بتحديد حجم التلفيات.

وأوضح أن اللجنة المشكلة تواصل جهودها حاليًّا من خلال فحص كل شقة والبقايا الموجودة فيها، على سبيل المثال إذا كان هناك تكييف لا يعمل نتيجة الحريق الذي وقع في استوديو الأهرام، أو تليفزيون تضرر بسببه.

وتابع أنه تم وضع لافتات على كل الشقق، تدعو المواطنين وملاك الشقق المتضررة من حريق ستوديو الأهرام إلى الاتجاه إلى مبنى ديوان عام حي العمرانية، الواقع في شارع الثلاثيني من ترعة الزمر؛ لحصر الأضرار والخسائر والمفقودات والتلفيات التي لحقت نتيجة الحريق؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ولفت إلى أنه لن يتم تسليم العقارات للمواطنين إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة فيها، وتسليمها جاهزة بنسبة 100٪ مع توفير جميع التشطيبات اللازمة.

وأضاف أن تعويضات التلفيات في الشقق المتضررة لن تكون عبارة عن أموال؛ بل عبارة عن معدات أو الأجهزة المتضررة نفس النوع والقدرة، على سبيل المثال إذا وُجد تكييف لا يعمل، سيتم استبدال آخر به من نفس النوع والقدرة، وهكذا في كل التلفيات التي سيتم تحديدها وحصرها من قبل اللجنة.

وأكد أنه يتم العمل حاليًا على إنهاء جميع إجراءات التعويضات في أسرع وقت، واضعين في الاعتبار " الصدمة التي تعرض لها المواطننن نتيجة وقوع هذا الحريق الهائل، والتلفيات التي لحقت بمنازلهم، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنازل واحتراقها".

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعلن صدور توجيهات رئاسية بالإسراع في صرف تعويضات فورية للمتضررين من حادث حريق استوديو الأهرام.

وذكر محافظ الجيزة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع كفاءة وترميم العقارات التي تضررت جراء الحريق.

وحصل "مصراوي"، على صور أثناء قيام لجنة تحديد وحصر التلفيات بمحافظة الجيزة بعملها، حيث كانت تقوم بفحص جميع الشقق المتضررة.

وكان "مصراوي"، نشر التقارير الخاصة بمتابعة حادث حريق استوديو الأهرام، منذ وقوع الحادث.

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