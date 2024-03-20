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الطقس غدا الخميس.. "الأرصاد": ارتفاع الحرارة بكافة الأنحاء

09:01 م الأربعاء 20 مارس 2024
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كتب ـ محمد الميموني:

كشفت منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الخميس 21-3-2024، على كافة محافظات الجمهورية، إذ توقعت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وفي تصريحاتها إلى "مصراوي" أشارت "غانم" إلى أن درجة الحرارة على القاهرة 26 درجة، لافتة إلى أنه من المتوقع وجود أجواء مائلة للحرارة خلال فترات الساعات الأولى من النهار، شديدة البروده خلال قدوم ساعات الليل المتأخرة.

وأكدت أن هناك امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي لفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والمناطق القريبة من المسطحات المائية ووسط القناه والدلتا وشمال وجنوب الصعيد.

وتوقعت وجود نشاط للرياح غدًا الخميس على كافة الأنحاء ينتج عنها أجواءًا باردة، بالإضافة إلى انخفاض القيم في درجات الحرارة خلال فترات الليل حتى صباح الجمعة المقبلة.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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